В Братске Иркутской области газифицируют 880 домов до конца 2026 года

Газификация 880 домов пройдет в городе Братске Иркутской области до конца 2026 года по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве жилищной политики и энергетики региона.
С печного на газовое отопление уже переведены несколько домов на улицах Каховской и Рождественской. По оценкам жителей Братска, которые использовали газ в предыдущем отопительном периоде, он позволяет существенно снизить расходы на оплату отопления. Пользование новой системой не вызывает неудобств: котел оснащается понятной панелью управления, а мощность нагрева увеличивается или уменьшается нажатием одной кнопки.
«Установка газового оборудования, монтаж системы отопления и технологическое присоединение к сетям газораспределения выполняются за счет средств федеральной и областной субсидии, а также бюджета муниципалитета, то есть бесплатно для собственников домов. Сейчас работы ведутся в 200 домах, всего до конца 2025 года могут быть переоборудованы и подключены к газоснабжению 352 дома», — отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.