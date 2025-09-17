В Братске Иркутской области газифицируют 880 домов до конца 2026 года

«Установка газового оборудования, монтаж системы отопления и технологическое присоединение к сетям газораспределения выполняются за счет средств федеральной и областной субсидии, а также бюджета муниципалитета, то есть бесплатно для собственников домов. Сейчас работы ведутся в 200 домах, всего до конца 2025 года могут быть переоборудованы и подключены к газоснабжению 352 дома», — отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.