Пешеходный тоннель на пересечении Савушкина и Яхтенной отремонтируют в Петербурге

Пешеходный тоннель на пересечении улиц Савушкина и Яхтенной в Петербурге отремонтируют. Соответствующее поручение дал губернатор Александр Беглов во время личного приема горожан в Приморском районе, сообщили в пресс-службе Смольного.
— Восстановление подземного сооружения обеспечит безопасное и комфортное следование пешеходов, включая маломобильных горожан, к объектам социальной и транспортной инфраструктуры, — отметили в администрации города.
Напомним, тоннель построили в 1994 году. Рядом с ним расположены такие известные локации, как Парк 300-летия Санкт-Петербурга, Лахта Центр, «Газпром Арена» и не только. О результатах проделанной работы должны доложить в ноябре 2026 года. Кроме того, Беглов поручил провести инвентаризацию всех подземных сооружений и оценить их техническое состояние.
