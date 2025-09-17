Пешеходный тоннель на пересечении Савушкина и Яхтенной отремонтируют в Петербурге

Напомним, тоннель построили в 1994 году. Рядом с ним расположены такие известные локации, как Парк 300-летия Санкт-Петербурга, Лахта Центр, «Газпром Арена» и не только. О результатах проделанной работы должны доложить в ноябре 2026 года. Кроме того, Беглов поручил провести инвентаризацию всех подземных сооружений и оценить их техническое состояние.