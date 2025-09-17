Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пешеходный тоннель на пересечении Савушкина и Яхтенной отремонтируют в Петербурге

О результатах проделанной работе должны доложить в ноябре 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Пешеходный тоннель на пересечении улиц Савушкина и Яхтенной в Петербурге отремонтируют. Соответствующее поручение дал губернатор Александр Беглов во время личного приема горожан в Приморском районе, сообщили в пресс-службе Смольного.

— Восстановление подземного сооружения обеспечит безопасное и комфортное следование пешеходов, включая маломобильных горожан, к объектам социальной и транспортной инфраструктуры, — отметили в администрации города.

Напомним, тоннель построили в 1994 году. Рядом с ним расположены такие известные локации, как Парк 300-летия Санкт-Петербурга, Лахта Центр, «Газпром Арена» и не только. О результатах проделанной работы должны доложить в ноябре 2026 года. Кроме того, Беглов поручил провести инвентаризацию всех подземных сооружений и оценить их техническое состояние.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что до конца 2025 года в Северной столице завершат благоустройство более 50 парков и скверов.

Узнать больше по теме
Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
Читать дальше