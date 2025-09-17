Лукашенко сказал, что пантеон национальных героев надо сформировать без полумер

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что пантеон национальных героев следует сформировать без полумер, сообщила пресс-служба президента.
«Комсомолка» писала, что белорусский президент собрал 56 человек, чтобы обсудить прошлое, настоящее и будущее Беларуси.
На встрече с идеологическим активом, историками и экспертами глава страны высказался о национальном пантеоне героев, назвав тему очень чувствительной.
— Надо понимать, кто герой, кто враг, кто внес вклад в мировую культуру, науку, историю, сохранив связь с Родиной, кто сделал то же самое, но отрекся от своей идентичности, — подчеркнул он.
При этом Лукашенко сказал, что никого не следует вычеркивать из белорусской истории, но при этом — расставить акценты.
— Акценты должны быть сделаны четко и, желательно, без полумер, — пояснил лидер республики.
Также Лукашенко поручил, чтобы официальная позиция была четко аргументирована и отражена в информационных источниках, сказав о единственном критерии для этого.
— Критерий один — преданность интересам родной земли и своего народа, — констатировал белорусский президент.
Напомним, 17 сентября Беларусь отмечает День народного единства: в 1939 году произошло воссоединение белорусского народа.
И мы писали, что белорусский лидер сказал, что позволило белорусам стать хозяевами на своей земле, в поздравлении с Днем народного единства 17 сентября.
Кроме того, Александр Лукашенко сказал, кто формирует мировоззрение белорусских детей.