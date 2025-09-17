Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко сказал, что пантеон национальных героев надо сформировать без полумер

Лукашенко: пантеон национальных героев надо сформировать без полумер.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что пантеон национальных героев следует сформировать без полумер, сообщила пресс-служба президента.

«Комсомолка» писала, что белорусский президент собрал 56 человек, чтобы обсудить прошлое, настоящее и будущее Беларуси.

На встрече с идеологическим активом, историками и экспертами глава страны высказался о национальном пантеоне героев, назвав тему очень чувствительной.

— Надо понимать, кто герой, кто враг, кто внес вклад в мировую культуру, науку, историю, сохранив связь с Родиной, кто сделал то же самое, но отрекся от своей идентичности, — подчеркнул он.

При этом Лукашенко сказал, что никого не следует вычеркивать из белорусской истории, но при этом — расставить акценты.

— Акценты должны быть сделаны четко и, желательно, без полумер, — пояснил лидер республики.

Также Лукашенко поручил, чтобы официальная позиция была четко аргументирована и отражена в информационных источниках, сказав о единственном критерии для этого.

— Критерий один — преданность интересам родной земли и своего народа, — констатировал белорусский президент.

Напомним, 17 сентября Беларусь отмечает День народного единства: в 1939 году произошло воссоединение белорусского народа.

И мы писали, что белорусский лидер сказал, что позволило белорусам стать хозяевами на своей земле, в поздравлении с Днем народного единства 17 сентября.

Кроме того, Александр Лукашенко сказал, кто формирует мировоззрение белорусских детей.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше