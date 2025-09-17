Ричмонд
Алину Загитову внесли в базу «Миротворца»

ТАСС, 17 сентября. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова внесена в базу данных украинского ресурса «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что Загитову внесли в базу за участие в фестивале «Таврида. Арт» в 2021 году.

Экстремистский сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса. В РФ по решению суда доступ к нему заблокирован.

Загитовой 23 года. Она также является серебряным призером Олимпиады в командных соревнованиях, чемпионкой мира и Европы.