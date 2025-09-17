Ричмонд
В Госдуме подготовили поправки ко второму чтению проекта о видеоиграх

В ГД подготовили большой проект поправок ко второму чтению проекта о видеоиграх.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Подготовлен большой пакет поправок ко второму чтению законопроекта о регулировании видеоигр, сообщил первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский отмечал, что законопроект о регулировании видеоигр может быть рассмотрен Госдумой в первом чтении в сентябре-октябре.

«Законопроект о видеоиграх… подготовлен большой пакет поправок ко второму чтению», — сказал он журналистам.

Депутат добавил, что задача проекта — с одной стороны снизить риски для детей и подростков, как потребителей видеоигровой продукции, с другой стороны — дать поддержку отечественной видеоигровой продукции.

