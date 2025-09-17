Городские власти Казани обязали взять на баланс бесхозный мост

В 2023 году в Яна-Булякском сельском поселении (в пригороде Челнов) казанская межрайонная природоохранная прокуратура нашла бесхозное гидротехническое сооружение. Проверка показала, что у гидротехнического сооружения нет собственника, оно не внесено в реестр и не учтено в списке районных ГТС. Обслуживание объекта не осуществлялось. Суд обязал исполнительный комитет поставить сооружение на баланс. Представитель администрации на заседании заявил, что у муниципалитета нет средств содержать объект.