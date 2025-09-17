Власти объяснили, почему ремонтом «Мировых часов» займутся похоронщики

«МБУ “Альта” на момент проведения торгов соответствовало всем требованиям закупки. Также у данной организации есть дополнительный вид деятельности (код ОКВЭД — строительство прочих инженерных сооружений, не включённых в другие группировки), позволяющий выполнять ремонтные работы на объектах благоустройства, в том числе на объекте Городские часы “Древо времени”, расположенном в сквере на ул. Шевченко в г. Калининграде», — говорится в ответе за подписью начальника управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства горадминистрации Андрея Орлова.