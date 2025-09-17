В Калининграде показали концепцию двух мостов через Преголю

Автор идеи, калининградский архитектор Владимир Панифедов, объяснил, что каждый из мостов получит собственное выразительное решение несущих конструкций, а промежуточная эстакада станет не просто дорогой, а «крышей» для многозадачной городской площади. По его замыслу, под полотном эстакады устроят промежуточную площадку, которая распределит потоки пешеходов в разные стороны и одновременно сведет всех к одному широкому сходу на остров — месту для встреч и событийных мероприятий.
Главные цели проекта архитекторы сформулировали так: выявить и вернуть речной характер центральной части города, создать востребованное всепогодное общественное пространство под эстакадой, дать видение развития района на ближайшие десять лет и учесть перспективу перераспределения транзитных потоков в пользу велопешеходной инфраструктуры.
В проекте также заложено взаимодействие с новым пешеходным мостом на Гюго: предполагается, что появление транзитного пешеходного маршрута усилит роль острова как центральной оси прогулочной сети города и сделает пространство под эстакадой логичным «встречающим» узлом.
Проект обещает не только решить транспортную задачу, но и превратить подмостовое пространство в живую городскую сцену — место для прогулок, мероприятий и встреч жителей и гостей Калининграда.