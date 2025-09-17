В Омской области начали ремонт участка дороги Бекишево — Нагибино — Кутырлы

Обновление участка дороги Бекишево — Нагибино — Кутырлы протяженностью 3 км стартовало в Тюкалинском районе Омской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
На объекте специалисты снимут старое покрытие, укрепят основание и обочины, уложат два слоя асфальтобетона, нанесут дорожную разметку, установят знаки и восстановят остановочные павильоны. Ремонт позволит обеспечить комфорт и безопасность движения, а также улучшит доступность социально значимых учреждений. Кроме того, обновление данного объекта укрепит связь между населенными пунктами и внесет вклад в комплексное развитие сельских территорий Омской области.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению президента РФ Владимира Путина с 2025 года.