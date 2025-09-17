Ричмонд
Израиль сообщил о выходе из Газы 400 тысяч человек

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), территорию Газы покинуло порядка 400 тысяч человек. Жители города активно начали уходить и уезжать из него после того, как Тель-Авив объявил о старте наземной операции в анклаве и призвал к эвакуации.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Газа подвергается массированным ударам со стороны Израиля. Только в ночь на 17 сентября израильские военные нанесли по городу порядка 50 авиаударов. Командование ЦАХАЛ уточнило, что было поражено 140 целей, пишет «Интерфакс».

До начала бомбардировок и ракетных ударов власти Израиля предупреждали население анклава о массированных атаках и призывали уехать из Газы, выбирав для размещения другие населенные пункты. Сейчас город покидают колонны транспорта и людей, идущих пешком.

До начала военной операции население Газы составляло около 1 млн человек.

Наступление на Газу Израиль ведет с 16 сентября. Глава Минобороны страны Исраэль Кац объявил, что ЦАХАЛ не прекратит удары по городу до тех пор, пока не уничтожит представителей палестинского движения ХАМАС.

План по оккупации Газы Израиль раскрыл в августе 2025 года. Военную операцию назвали «Колесницы Гидеона II». Своей целью ЦАХАЛ назвал полный захват главного города палестинского анклава.

16 сентября комиссия ООН признала действия Армии обороны Израиля в секторе Газа геноцидом. По данным Минздрава Палестины, с октября 2023 года в анклаве погибли около 65 тысяч человек, среди них — женщины и дети.

