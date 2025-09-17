Израиль сообщил о выходе из Газы 400 тысяч человек

До начала бомбардировок и ракетных ударов власти Израиля предупреждали население анклава о массированных атаках и призывали уехать из Газы, выбирав для размещения другие населенные пункты. Сейчас город покидают колонны транспорта и людей, идущих пешком.
До начала военной операции население Газы составляло около 1 млн человек.
Наступление на Газу Израиль ведет с 16 сентября. Глава Минобороны страны Исраэль Кац объявил, что ЦАХАЛ не прекратит удары по городу до тех пор, пока не уничтожит представителей палестинского движения ХАМАС.
План по оккупации Газы Израиль раскрыл в августе 2025 года. Военную операцию назвали «Колесницы Гидеона II». Своей целью ЦАХАЛ назвал полный захват главного города палестинского анклава.