Комитет ГД предложил принять проект о призыве в течение календарного года

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Комитет Госдумы по обороне рекомендовал палате принять в первом чтении проект о призыве на военную службу в течение календарного года с 1 января по 31 декабря на основании указа президента, сообщил РИА Новости глава комитета Андрей Картаполов.
Законопроект был внесен на рассмотрение палаты парламента 22 июля. Его авторами выступили глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и первый зампред комитета Андрей Красов. Как ранее сообщил РИА Новости Картаполов, проект нужен для систематизации работы военкоматов, отправка на службу будет проходить в установленные законами сроки.
«Рассматривали. Очень нужный законопроект, очень важный, идёт навстречу призывникам», — сказал Картаполов.
По его словам, комитет рекомендовал палате принять законопроект в первом чтении, он может быть рассмотрен уже на следующей неделе.