«Мы идем по тонкому льду». Лукашенко сказал о спекуляциях историческими датами и опасности этого

Лукашенко предупредил, что белорусы идут по тонкому льду.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что белорусы идут по тонкому льду, сообщает пресс-служба президента.

Мы писали, что белорусский президент 17 сентября собрал 56 человек, чтобы обсудить прошлое, настоящее и будущее Беларуси.

На совещании с историками, экспертами и идеологами Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь прошла треть века своей суверенной истории и является еще очень молодым государством. Он заметил, что история суверенной Беларуси только начинается.

— Я уже не единожды говорил, что мы идем по тонкому льду, — предупредил он.

И также глава республики, сказал, о чем мечтают противники Беларуси, и их спекуляциях.

— Те, кто мечтает, чтобы этот лед дал трещину, будут бесконечно спекулировать на важных для нас исторических датах, вбрасывая фейки про пакты, сговоры и прочую легко опровергаемую историческими документами чушь, — прокомментировал глава Беларуси.

А резюмируя, отметил, что задачей историков является анализ документов, фактов и выстраивание хронологии событий. А идеологическая задача состоит в трансформировании этого материала в нарративы, аргументы и контраргументы для работы с ними в информационном поле.

Также Александр Лукашенко сказал, что пантеон национальных героев надо сформировать без полумер.

И мы писали, что белорусский лидер сказал, что позволило белорусам стать хозяевами на своей земле, в поздравлении с Днем народного единства 17 сентября.

Кроме того, Александр Лукашенко сказал, кто формирует мировоззрение белорусских детей.

Напомним, 17 сентября Беларусь отмечает День народного единства: в 1939 году произошло воссоединение белорусского народа.

