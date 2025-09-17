«Мы идем по тонкому льду». Лукашенко сказал о спекуляциях историческими датами и опасности этого

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что белорусы идут по тонкому льду, сообщает пресс-служба президента.
На совещании с историками, экспертами и идеологами Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь прошла треть века своей суверенной истории и является еще очень молодым государством. Он заметил, что история суверенной Беларуси только начинается.
— Я уже не единожды говорил, что мы идем по тонкому льду, — предупредил он.
И также глава республики, сказал, о чем мечтают противники Беларуси, и их спекуляциях.
— Те, кто мечтает, чтобы этот лед дал трещину, будут бесконечно спекулировать на важных для нас исторических датах, вбрасывая фейки про пакты, сговоры и прочую легко опровергаемую историческими документами чушь, — прокомментировал глава Беларуси.
А резюмируя, отметил, что задачей историков является анализ документов, фактов и выстраивание хронологии событий. А идеологическая задача состоит в трансформировании этого материала в нарративы, аргументы и контраргументы для работы с ними в информационном поле.
Также Александр Лукашенко сказал, что пантеон национальных героев надо сформировать без полумер.
Напомним, 17 сентября Беларусь отмечает День народного единства: в 1939 году произошло воссоединение белорусского народа.