Семь школьников Ставрополья совершили путешествие от «Большой перемены»

«Путешествие мечты» от Москвы до Владивостока совершили семь школьников Ставропольского края, которые победили во Всероссийском конкурсе «Большая перемена». Он проводился по национальному проекту «Молодежь и дети», сообщили в правительстве региона.
Участниками путешествия стали школьники из Пятигорска, Минеральных Вод, Ставрополя и поселка Солнечнодольск. За 15 дней пути ребята увидели почти всю Россию — от центральных регионов до побережья Тихого океана. Маршрут пролегал через 12 городов, включая молодежные столицы — Омск и Пермь.
«Это уникальная возможность увидеть масштабы и красоту родной страны, познакомиться с ее культурным наследием и историей. Такие путешествия не просто дарят незабываемые впечатления, но и расширяют горизонты, помогают по-новому увидеть свою страну, осознать ее мощь и разнообразие. Мы гордимся нашими победителями и уверены, что это путешествие станет для них источником вдохновения для новых достижений», — отметила министр образования Ставропольского края Мария Смагина.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.