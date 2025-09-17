Александр Гусев рассказал о планах по внедрению здорового питания в школах

Однако есть у полезного питания и некоторый нюанс. Так, председатель Общественной палаты Наталья Хван, которая также присутствовала на совещании, обратила внимание на высокую стоимость таких батончиков, сопоставимую с ценой полноценного горячего обеда. Перед производителями здорового питания в связи с ним появляются задачи по снижения цены и формированию эффективной маркетинговой модели, чтобы дети интересовались подобными полезными продуктами.