Александр Гусев рассказал о планах по внедрению здорового питания в школах

В дискуссии по теме здорового питания и возможности его внедрения в школы приняли также участие вице-премьер Данил Кустов, зампред Олег Мосолов, министр профильного министерства и директор компании «АмарантАгро» Олег Шарыкин. Александр Гусев во время совещания сделал акцент на актуальности темы детского здорового питания.
Глава региона отметил, что областное правительство планирует активно изучать возможность введения такого рациона для школьников. В частности, одним из здоровых продуктов могут стать амарантовые полезные батончики. Их производством как раз занимается компания «АмарантАгро». На предприятии, благодаря закупке нового опытного оборудования для воронежского участка, собираются перерабатывать обезжиренный шрот с последующим выделением из него ценного белка и амарантового крахмала.
Руководство компании отметило, что амарантовое зерно действует как загуститель, причем весь эффективный. А углеводы в его составе являются медленными, что, как известно, полезно для организма. Такая продукция обладает в своем роде уникальными потребительскими качествами.
В данный момент (после консультаций с Общественной палатой) предприятие приступило к созданию линейки продуктов для детей старше шести лет.
Следующим этапом станет разработка питания для дошкольной возрастной категории от одного года. Уже в наличии и потенциальная продукция для школьных столовых — полезные батончики, не содержащие сахара и консервантов.
Однако есть у полезного питания и некоторый нюанс. Так, председатель Общественной палаты Наталья Хван, которая также присутствовала на совещании, обратила внимание на высокую стоимость таких батончиков, сопоставимую с ценой полноценного горячего обеда. Перед производителями здорового питания в связи с ним появляются задачи по снижения цены и формированию эффективной маркетинговой модели, чтобы дети интересовались подобными полезными продуктами.
Александр Гусев добавил, что важна и работа с родителями, чтобы до них была донесена ценность такой продукции. Губернатор также заявил, что Воронежская область обязана использовать опыт в органическом земледелии и внедрять в школах сертифицированные экопродукты.
При этом, по словам Александра Гусева, необходимо тщательно просчитать дополнительные затраты.
Зампред Олег Мосолов также добавил, что новые подходы в организации питания в ближайшее время будут согласованы с Роспотребнадзором.