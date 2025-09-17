В Омске программа модернизации теплосетей по нацпроекту исполнена на 25%

Сегодня в Омском городском совете прошло заседание комитета по вопросам ЖКХ. В числе вопросов повестки депутаты обсудили подготовку к отопительному сезону и ход ремонта тепловых сетей в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Как сообщил первый заместитель директора департамента городского хозяйства Михаил Горчаков, до стопроцентной готовности к отопительному сезону Омск пока не дотягивает. Многоквартирные дома готовы к отопительному сезону на 98%, объекты здравоохранения — на 99%, образования — на 94%, культуры — на 100%, спорта — на 90%.
Озабоченность у депутатов вызвал ход ремонта тепловых сетей по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Напомним, в этом году Омск впервые получил на эти цели федеральные средства. В общей сложности на ремонт сетей «Тепловой компании» выделено 519,7 млн рублей. Обновятся порядка 30 км сетей теплоснабжения. По планам, будут заменены сети в мкрн Степной, Свердлова, на улицах 20 Партсъезда, Рокоссовского, Дианова и других. Самый глобальный капремонт предстоит на проспекте Космический.
По словам председателя комитета по вопросам ЖКХ Сергея Фролова, сегодняшнее состояние программы оценивается в 25%, что требует ускоренных темпов работы в ближайшие месяцы. Депутаты решили держать вопрос на постоянном контроле и провести выездное заседание, проехав по объектам, где ведутся работы.
По словам представителей АО «Тепловая компания» основной объем работ планируется закончить до 30 сентября. На сроки подачи тепла ремонтные работы не повлияют — там, где работы не закончат, будут созданы временные перемычки для подключения домов к теплу.