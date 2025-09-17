В Омске программа модернизации теплосетей по нацпроекту исполнена на 25%

Озабоченность у депутатов вызвал ход ремонта тепловых сетей по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Напомним, в этом году Омск впервые получил на эти цели федеральные средства. В общей сложности на ремонт сетей «Тепловой компании» выделено 519,7 млн рублей. Обновятся порядка 30 км сетей теплоснабжения. По планам, будут заменены сети в мкрн Степной, Свердлова, на улицах 20 Партсъезда, Рокоссовского, Дианова и других. Самый глобальный капремонт предстоит на проспекте Космический.