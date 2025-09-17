Ричмонд
Почему «Тальго» в Казахстане не ездят на полную мощность, объяснили в КТЖ

Заместитель председателя правления АО «НК “КТЖ” Ануар Ахметжанов 17 сентября 2025 года на брифинге в здании национального перевозчика объяснил, почему в Казахстане невозможно использовать всю мощность поездов “Тальго”, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что повышение скорости требует особого отношения к состоянию инфраструктуры.

Чтобы поезд шел со скоростью 200 км в час, необходимо увеличить интервалы обслуживания, менять материалы, шпалы, рельсы, стрелочные переводы. Это большой комплекс работ. При этом по этим же путям ходят и грузовые поезда, которые будут быстро изнашивать эту инфраструктуру. С учетом этого нужны очень большие деньги для поддержания этой инфраструктуры.

сказал Ахметжанов

Тогда, по его словам, вопрос будет в стоимости билетов или грузовых перевозок.

«Кто-то за это должен будет платить. “Тальго сегодня может идти со скоростью 140 км в час, стандартные поезда едут чуть медленнее. Поэтому до 200 км в час мы пока не будем разгонять поезда. Не позволит инфраструктура”, — добавил спикер.