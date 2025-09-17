Почему «Тальго» в Казахстане не ездят на полную мощность, объяснили в КТЖ

Чтобы поезд шел со скоростью 200 км в час, необходимо увеличить интервалы обслуживания, менять материалы, шпалы, рельсы, стрелочные переводы. Это большой комплекс работ. При этом по этим же путям ходят и грузовые поезда, которые будут быстро изнашивать эту инфраструктуру. С учетом этого нужны очень большие деньги для поддержания этой инфраструктуры.