Не убирайте зонты: в Астане и Алматы снова дожди и похолодание

Синоптики РГП «Казгидромет» предоставили подробный прогноз погоды по трем крупнейшим городам страны на 18, 19 и 20 сентября 2025 года. Так, жителям Астаны и Алматы стоит готовиться к дождям и не убирать в дальний ящик зонты. В Шымкенте же осадков по-прежнему не будет, сообщает Zakon.kz.