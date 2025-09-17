Не убирайте зонты: в Астане и Алматы снова дожди и похолодание

Астана.
- 18 сентября: переменная облачность, временами дождь. Порывы ветра составят 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +6+8°C, днем +16+18°C.
- 19 сентября: переменная облачность, временами дождь. Ветер поднимется до 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +5+7°C, днем +16+18°C.
- 20 сентября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +3+5°C, днем +19+21°C.
Алматы.
- 18 сентября: переменная облачность, временами дождь. Временами порывы составят 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10+12°C, днем +17+19°C.
- 19 сентября: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ночью и утром туман. Возможен сильный ветер. Температура воздуха ночью +10+12°C, днем +16+18°C.
- 20 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8+10°C, днем +18+20°C.
Шымкент.
18 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9+11°C, днем +22+24°C.
- 19 сентября: переменная облачность, без осадков. Возможен сильный ветер. Температура воздуха ночью +10+12°C, днем +23+25°C.
- 20 сентября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +10+12°C, днем +26+28°C.