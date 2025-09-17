Ричмонд
В Перми прошел инфотур для представителей туристической отрасли

Более 20 руководителей и менеджеров узнали о преимуществах включения электричек в экскурсионные маршруты.

Источник: Национальные проекты России

Инфотур для представителей туристической отрасли организовала Пермская пригородная компания в вагоне электропоезда «Финист» по маршруту Пермского центрального кольца. Мероприятие соответствовало целям национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в Министерстве по туризму и молодежной политике Пермского края.

Более 20 руководителей и менеджеров турфирм узнали о возможностях, которые открываются для них с включением в маршруты электричек. Сотрудники Пермской пригородной компании познакомили участников инфотура с оснащением вагона инновационного подвижного состава типа «Финист», рассказали о возможностях кейтеринга и питания, а также презентовали авторские туристические продукты, например гастротуристические маршруты выходного дня, профориентационные мероприятия и многое другое.

Кроме туристической деятельности, компания занимается организацией специальных рейсов электропоездов для подвоза групп туристов к знаковым событиям Прикамья. Также ночные электрички развозят пермяков и гостей города после салютов, концертов, фестивалей, а экспресс-поезда отправляются к горнолыжным курортам и востребованным туристическим локациям.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.