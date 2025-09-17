В августе в Иркутской области подешевели овощи и билеты на проезд в поездах

На 2% стали дешевле строительные материалы, а вот телефоны и батарейки подорожали на 6−10%. С завершением периода отпусков снизили цены на билеты на поезда в плацкарт и купе, а также на туры в Закавказье, Черноморское побережье, в страны Средней Азии и Беларусь. Что касается аренды квартир — за нее придется платить на 2% больше.