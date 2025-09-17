В мэрии рассказали, сколько туристов из КНР посетили Москву за полгода

«В первом полугодии этого года в город Москву из Китая приехало более 230 тысяч человек. Уверен, что объявленные руководителями наших стран решения по облегчению приезда, въезда и внедрения безвиза только усилят и увеличат количество взаимно посещающих наши государства людей. Мы с радостью и постоянно принимаем и экспертов из Китая, и представителей медиа, и, конечно же, туристов из каждой провинции Китая», — сказал Козлов на форуме о будущем городов БРИКС «Облачные города».