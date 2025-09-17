Ричмонд
Минобразования опровергло письмо о создании в вузах добровольческих отрядов

Минобразования Беларуси назвало фейком письмо о создании в вузах добровольческих отрядов.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве образования Беларуси назвали фейком письмо, которое распространяется якобы от имени ведомства. В письме якобы за подписью министра образования Андрея Иванца говорится о необходимости создания в вузах отрядов добровольцев (до 500 человек) «для отражения агрессии враждебных государств».

Письмо является фейком. Фото: Минобразования Беларуси.

В Минобразования Беларуси подчеркнули, что данное письмо — «полная подделка», а официальный документ ведомства априори не может содержать «указаний, противоречащих законодательству и миссии образования».

В ведомстве порекомендовали не поддаваться на провокации.

Ранее мы писали о том, что Минобразования разрешило использовать смарт-часы школьникам (читать далее вот тут).