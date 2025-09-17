Минобразования опровергло письмо о создании в вузах добровольческих отрядов

В Министерстве образования Беларуси назвали фейком письмо, которое распространяется якобы от имени ведомства. В письме якобы за подписью министра образования Андрея Иванца говорится о необходимости создания в вузах отрядов добровольцев (до 500 человек) «для отражения агрессии враждебных государств».