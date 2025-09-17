У «Башнефти» сменился генеральный директор

До назначения на пост генерального директора «Башнефти» Стрельцов занимал должность первого вице-президента «Роснефти». Он сменил на этом посту Владимира Чернова, который руководил компанией с лета 2024 года.
«Башнефть» — одна из крупнейших нефтяных компаний России, ведущая деятельность более чем в 20 регионах страны и за рубежом. Компания занимается нефтепереработкой и добычей нефти в Башкирии, Татарстане, Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах, Тюменской и Оренбургской областях.
