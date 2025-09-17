В Перми контролеры начнут проверять чистоту в автобусах

С осени в Перми контроль за чистотой в общественном транспорте усилят — этим займутся транспортные контролеры. При выявлении грязных салонов информация будет передаваться напрямую в департамент транспорта, который сможет наказывать перевозчиков штрафами.
Об этом сообщил глава дептранса Перми Анатолий Путин на заседании комитета по экономическому развитию гордумы. Поводом для обсуждения стал вопрос депутата Арсена Болквадзе о том, как город собирается контролировать санитарное состояние автобусов в осенне-зимний период.
Анатолий Путин отметил, что контролеры уже сейчас оснащены приложением, позволяющим не только проверять оплату проезда, но и оперативно фиксировать другие нарушения, в том числе антисанитарию. Фото- и видеофиксация нарушений сразу отправляется в департамент, минуя бумажную волокиту.
Такая система будет запущена в работу уже этой осенью. За выявленные нарушения перевозчиков начнут штрафовать.