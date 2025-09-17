Ричмонд
Сын нового свердловского губернатора включен в команду Молодежной хоккейной лиги

Сын нового губернатора Свердловской области Дениса Паслера — защитник Денис Паслер-младший — может выступать за молодежную команду АКМ.

О том, что Паслер-младший подписал контракт с командой Всероссийской хоккейной лиги из Тулы, стало известно в августе. Перед этим он вернулся в Екатеринбург из США.

Как сообщается на официальном сайте клуба, 17-летний защитник Денис Паслер включен в состав «Академии Михайлова». Команда выступает в Молодежной хоккейной лиге. Биография нового игрока на сайте не указана.

Согласно данным с официального сайта МХЛ, на сегодняшний день «Академия Михайлова» провела четыре игры в регулярном чемпионате сезона-2025/26. Как указывает статистика, пока Денис Паслер ни в одном матче участия не принимал. Его контракт с тульским клубом заключен до 31 мая 2028 года.

Напомним, что накануне его отец — Денис Паслер-старший — официально вступил в должность губернатора Свердловской области.