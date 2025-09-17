Сын нового свердловского губернатора включен в команду Молодежной хоккейной лиги

Согласно данным с официального сайта МХЛ, на сегодняшний день «Академия Михайлова» провела четыре игры в регулярном чемпионате сезона-2025/26. Как указывает статистика, пока Денис Паслер ни в одном матче участия не принимал. Его контракт с тульским клубом заключен до 31 мая 2028 года.