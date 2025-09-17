Мясников назвал самое опасное для жизни время суток

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Риск инфаркта выше всего в ранние предутренние часы, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».
«Любой врач знает: инфаркты в предутренние часы — это классика. Когда мы дежурили, мы всегда знали, что самое собачье время — это 3−5 утра, когда происходят отеки легких, все эти вещи», — отметил он.
Мясников добавил, что это наблюдение подтверждается многолетней клинической практикой.
Врач-кардиолог Антон Вахляев в беседе с РИА Новости называл среди мер профилактики инфаркта поддержание нормального веса, регулярные занятия спортом, отказ от курения и вакцинацию от гриппа и коронавируса.