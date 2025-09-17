Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мясников назвал самое опасное для жизни время суток

Мясников: инфаркты чаще всего происходят в ранние предутренние часы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Риск инфаркта выше всего в ранние предутренние часы, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

«Любой врач знает: инфаркты в предутренние часы — это классика. Когда мы дежурили, мы всегда знали, что самое собачье время — это 3−5 утра, когда происходят отеки легких, все эти вещи», — отметил он.

Мясников добавил, что это наблюдение подтверждается многолетней клинической практикой.

Врач-кардиолог Антон Вахляев в беседе с РИА Новости называл среди мер профилактики инфаркта поддержание нормального веса, регулярные занятия спортом, отказ от курения и вакцинацию от гриппа и коронавируса.