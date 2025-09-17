В Иркутске 20 и 21 сентября изменится схема движения пяти автобусов

В Иркутске 20 и 21 сентября изменится схема движения автобусов № 10к, 28 ₽, 31 и 36. Двигаясь в сторону улицы Новаторов после Мира, они проедут по улицам Муравьева, Сибирских Партизан и далее. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации. А автобусы № 26 после улицы Мира будут следовать по Шпачека и Ползунова.