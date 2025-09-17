В Беларуси запретили ряд товаров для дома. Проверьте свои покупки

Так, под запрет попал удлинитель электрический бытовой торговой марки PROconnect модели PROc-U. Нарушения выявлены по требованиям к конструкции комплектов удлинительных шнуров. Так, измеренные значения электрического сопротивления жил проводников составили: образец № 1: жила N-40,12 Ом/км, жила L-37,76 Ом/км, жила PE-42,10 Ом/км; образец № 2: жила N-38,86 Ом/км, жила L-36,93 Ом/км, жила PE-40,69 Ом/км; образец № 3: жила N-38,15 Ом/км, жила L-41,12 Ом/км, жила PE-40,93 Ом/км. При этом нормой является не более 26,0 Ом/км для сечения 0,75 кв.мм. Кроме того, в Госстандарте указали, что штепсельные розетки, которые применяются в комплексах удлинительных шнуров, должны иметь створки. Фактически створки отсутствовали.
Запрещена была и лампа светодиодная матовая торговой марки REXANT REX-LED-T8−11, 5Вт-АС230В-4000К-G13 артикул 604−4052. Установлено, что квазипиковые и средние значения напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах, превышают допустимые нормы.
Под запрет попал проводной набор defender (клавиатура, мышь) модель DAKOTA С-270. Нарушение выявлено по превышению допустимой концентрации опасных веществ в однородных (гомогенных) материалах. Выяснилось, что концентрация свинца (Pb) составила в образце № 2 (припой) — 29,33% (293 300 мг/кг). Нормой же является не более 0,1% (1000 мг/кг).