В Беларуси запретили ряд товаров для дома. Проверьте свои покупки

Так, под запрет попал удлинитель электрический бытовой торговой марки PROconnect модели PROc-U. Нарушения выявлены по требованиям к конструкции комплектов удлинительных шнуров. Так, измеренные значения электрического сопротивления жил проводников составили: образец № 1: жила N-40,12 Ом/км, жила L-37,76 Ом/км, жила PE-42,10 Ом/км; образец № 2: жила N-38,86 Ом/км, жила L-36,93 Ом/км, жила PE-40,69 Ом/км; образец № 3: жила N-38,15 Ом/км, жила L-41,12 Ом/км, жила PE-40,93 Ом/км. При этом нормой является не более 26,0 Ом/км для сечения 0,75 кв.мм. Кроме того, в Госстандарте указали, что штепсельные розетки, которые применяются в комплексах удлинительных шнуров, должны иметь створки. Фактически створки отсутствовали.