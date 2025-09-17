Госпаблики региона рассказали о проведении Дня Ростовской области

Ростовская область отметила 88-ю годовщину со Дня основания. Различные события и мероприятия, посвященные праздничной дате, активно освещались в официальных группах городских властей и организаций в соцсетях. Об этом со ссылкой на министерство региональной политики и массовых коммуникаций Дона сообщает panram.ru.