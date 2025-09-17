Госпаблики региона рассказали о проведении Дня Ростовской области

Ростовская область отметила 88-ю годовщину со Дня основания. Различные события и мероприятия, посвященные праздничной дате, активно освещались в официальных группах городских властей и организаций в соцсетях. Об этом со ссылкой на министерство региональной политики и массовых коммуникаций Дона сообщает panram.ru.
Например, в официальной группе администрации Донецка с поздравлением к жителям обратился летчик-космонавт и Герой России Юрий Усачев.
Муниципальный ансамбль «Донское сияние» подготовил особый подарок. Коллектив поделился видеороликом с песней, посвященной родному краю.
Администрация Волгодонска сообщила об участии местных творческих коллективов в праздничном концерте. Хореографические ансамбли Дворца культуры «Октябрь» выступили в честь 88-й годовщины области.
В ростовской школе № 78 состоялся музыкально-поэтический вечер «Тихий Дон». Учащиеся исполнили патриотические песни, посвященные родному краю.
По словам заместителя губернатора Артема Хохлова, всего в госпабликах региона в августе 2025 года было опубликовано порядка 30,6 тысячи постов, а количество просмотров составило порядка 40 миллионов.
Подпишись на нас в Telegram.