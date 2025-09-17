Баталия длиной в две недели: в Самарканде завершился Grand Swiss 2025

Подводя итоги Grand Swiss 2025 в Самарканде, президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович отметил высокий уровень его организации и подчеркнул важность поддержки со стороны правительства Узбекистана, хокимията области и Федерации шахмат республики. Он также сообщил, что Самарканд вошел в список городов, где регулярно будут проходить крупные шахматные турниры. К примеру, уже сейчас здесь готовятся к предстоящей в следующем году Всемирной шахматной олимпиаде, которая соберет более 2,5 тыс. участников и их представителей.