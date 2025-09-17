Нотариусы Беларуси могут официально заверять переписки в соцсетях и мессенджерах. В ситуациях оскорбления или клеветы нотариально заверенная переписка будет рассматриваться судом в качестве доказательства. Об этом рассказала нотариус Минского областного нотариального округа Ева Бочарова.
Как отметила специалист, любой гражданин может обратиться к нотариусу и предоставить переписку для ее удостоверения. Нотариус сначала зафиксирует технические характеристики устройства, скажем, смартфона, затем идентифицирует аккаунты, а после отразит в протоколе содержание переписки, сделает скриншот.
Документ заверяется печатью и может быть предоставлен в суд. Даже если собеседник позже удалит или отредактирует сообщения, заверенная переписка уже будет рассматриваться в качестве доказательной базы.
Вместе с тем, как добавила Ева Бочарова, для заверения нотариусом переписки необходимо соблюдение трех условий. Во-первых, дело еще не возбуждено, во-вторых, есть основания полагать, что представление доказательств станет невозможным или затруднительным, и, наконец, в-третьих, фиксируемая нотариусом информация должна быть общедоступной.
Ранее мы писали о том, что Минобразования высказалось о письме, где говорится о создании в вузах Беларуси добровольческих отрядов (читать далее вот тут).