Нотариусы Беларуси могут официально заверять переписки в соцсетях и мессенджерах

Вместе с тем, как добавила Ева Бочарова, для заверения нотариусом переписки необходимо соблюдение трех условий. Во-первых, дело еще не возбуждено, во-вторых, есть основания полагать, что представление доказательств станет невозможным или затруднительным, и, наконец, в-третьих, фиксируемая нотариусом информация должна быть общедоступной.