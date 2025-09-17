Первый после трехлетнего перерыва рейс вылетел из Краснодара

КРАСНОДАР, 17 сен — РИА Новости. Первый после трехлетнего перерыва рейс «Аэрофлота» из Краснодара в Москву вылетел из аэропорта Краснодар, передает корреспондент РИА Новости.
Загрузка борта Airbus-321 составила 179 человек из 190, сообщили журналистам в аэропорту. Регистрация пассажиров на рейс закончилась в 10.40 мск, время вылета назначено на 11.40 мск.
По данным онлайн-табло, рейс должен приземлиться в Шереметьево в 15.20 мск.
Сегодня, 17 сентября, первый после трехлетнего перерыва рейс «Аэрофлота» из Москвы в Краснодар приземлился в аэропорту назначения.
Минтранс РФ в минувший четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов.
В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя.
В мае 2024 года был возобновил работу аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй — свыше 77 тысяч.