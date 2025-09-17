Из-за международной конференции закроют парковку у Уфимского лимонария

В Уфе перекроют парковку в районе лимонария в связи с проведением международной научно-практической конференции. Мероприятие, как сообщает пресс-служба городской администрации, будет посвящено вопросам возделывания субтропических и тропических плодовых культур в различных климатических зонах.
С 06:00 18 сентября до 16:00 19 сентября будут недоступны для стоянки автомобилей парковочные «карманы» возле здания лимонария со стороны улицы Лесоводов Башкирии.
Власти столицы Башкирии просят уфимцев и гостей города заранее планировать парковку личного транспорта и выбирать альтернативные места для стоянки.
