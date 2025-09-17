В Прикамье подвели итоги мониторинга избирательного процесса

Общественный штаб по наблюдению за голосованием в Пермском крае подвел итоги мониторинга избирательного процесса на выборах губернатора, состоявшихся 12−14 сентября. Мониторинг включал организацию общественного наблюдения и экспертное сопровождение избирательных процедур с оценкой их соответствия законодательным нормам.
Краевая Общественная палата в рамках своих полномочий обучила и направила на избирательные участки около 5200 общественных наблюдателей — они следили за ходом голосования в помещениях для голосования и в ходе надомного голосования. Отметим, всего в Пермском крае Общественной палатой, партиями и кандидатами были направлены на участки 6600 наблюдателей. Информация от наблюдателей стекалась в Центр общественного наблюдения, там были организованы круглосуточная видеотрансляция с избирательных участков и «горячая линия» для приема обращений граждан. На «горячую линию» поступило 90 звонков, все они были консультационного характера. На УИКи выезжала мобильная группа наблюдения, в Центре общественного наблюдения проходили встречи с экспертами, журналистами, общественниками, кандидатами в губернаторы и представителями региональных отделений партий.
Никто из них не сообщал о нарушениях избирательного законодательства. Выборы в Прикамье проходили спокойно, на участках царила мирная, даже семейная атмосфера — избиратели приходили голосовать вместе с детьми и внуками. Выборы, по заключению Общественной палаты, были прозрачными и открытыми — такой вывод позволила сделать возможность личного присутствия для членов палаты при всех ключевых процедурах избирательного процесса, включая выдвижение и регистрацию кандидатов. Кандидаты, эксперты и избиратели положительно оценили дистанционное голосование. На ДЭГ было подано почти 175 тысяч заявок. Высоких оценок удостоился и проект «ИнформУИК», поспособствовавший достижению явки в 49,03% — максимальной за всю историю выборов губернатора в Пермском крае.
Как рассказал на заседании штаба председатель крайизбиркома Игорь Вагин, в дни голосования в избирательные комиссии поступило четыре обращения: «Ни одно из них не касалось работы избирательных комиссий, а изложенные в обращениях факты не нашли своего подтверждения. Ни одной жалобы на организацию голосования в уполномоченные органы не поступало».
Все это позволило членам штаба сделать вывод, что выборы были легитимными, а их результаты достоверны. Действующего губернатора поддержали 70,94% избирателей.
Оценку прошедшим губернаторским выборам дали и федеральные эксперты, принимавшие по ВКС участие в заседании прикамского Общественного штаба по наблюдению за голосованием. Президент Российской ассоциации по связям с общественностью и основатель «Минченко консалтинг» Евгений Минченко обратил внимание, что губернатор Пермского края набрал более 685000 голосов избирателей: «По сравнению с предыдущим результатом его поддержали на 145000 человек больше, что является серьёзным показателем. И, на мой взгляд, это показатель доверия, ведь Дмитрий Махонин — первый губернатор Прикамья, переизбравшийся на второй срок».
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан, председатель Общероссийского движения «Корпус “За чистые выборы” Алёна Булгакова подчеркнула, что Прикамье славится передовым опытом по взаимодействию с широким экспертным сообществом: “В текущем году крайизбиркомом была реализована новация по привлечению представителей общественности на стадии выдвижения и регистрации, что сделало их открытыми и публичными и сняло риски недоверия к этим процедурам. А более 6600 наблюдателей на участках, при голосовании на дому вкупе с наблюдателями за дистанционным электронным голосованием подтверждают, что выборы прошли прозрачно, легитимно и в чётком соответствии с законодательством”.