В Прикамье подвели итоги мониторинга избирательного процесса

Краевая Общественная палата в рамках своих полномочий обучила и направила на избирательные участки около 5200 общественных наблюдателей — они следили за ходом голосования в помещениях для голосования и в ходе надомного голосования. Отметим, всего в Пермском крае Общественной палатой, партиями и кандидатами были направлены на участки 6600 наблюдателей. Информация от наблюдателей стекалась в Центр общественного наблюдения, там были организованы круглосуточная видеотрансляция с избирательных участков и «горячая линия» для приема обращений граждан. На «горячую линию» поступило 90 звонков, все они были консультационного характера. На УИКи выезжала мобильная группа наблюдения, в Центре общественного наблюдения проходили встречи с экспертами, журналистами, общественниками, кандидатами в губернаторы и представителями региональных отделений партий.