Дятлова рассказала, почему перекопана вся Горького и когда, наконец, доделают дорогу на Озерова

В Калининграде улица Горького перерыта во многих местах из-за замены коммуникаций. По этой же причине недоделан участок дороги на Озерова, рассказала «Клопс» глава администрации Елена Дятлова.
Вдоль Горького меняют теплотрассу, которую проложили в 1979 году. Периодически случались прорывы, последнее ЧП было здесь в феврале. Общая длина труб на замену — 1,3 километра. На время работ всех потребителей подключили к другим источникам горячей воды. Завершить стройку планируют до конца сентября.
С Горького коммуникации выходят на Озерова, где пересекают недавно отремонтированную проезжую часть. Власти умышленно не стали асфальтировать кусок, где предстоят раскопки.
Долго дискутировали, что лучше: закатать асфальт и принять работы, а потом его вскрывать, или лучше оставить то место, где пройдёт трасса. Этот участок по верхнему покрытию не принят у подрядчика, денег бюджетных не потратили, а после того, как проложат теплотрассу, заасфальтируем окончательно.
Сити-менеджер отметила, что при раскопках были вырублены зелёные насаждения. После работ высадка на тех же местах не предусмотрена, появится только трава. Компенсационное озеленение запланировано на соседних улицах.
Последняя авария минувшей зимой оставила без тепла жителей 80 домов.