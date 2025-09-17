Дятлова рассказала, почему перекопана вся Горького и когда, наконец, доделают дорогу на Озерова

Долго дискутировали, что лучше: закатать асфальт и принять работы, а потом его вскрывать, или лучше оставить то место, где пройдёт трасса. Этот участок по верхнему покрытию не принят у подрядчика, денег бюджетных не потратили, а после того, как проложат теплотрассу, заасфальтируем окончательно.