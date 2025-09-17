Почему люди верят в эзотерику: психология, история и современные практики

Третья — внушаемость и эффект Барнума. Суть в том, что люди склонны принимать общие формулировки за «точное попадание». Когда в гороскопе пишут: «Вас ждут испытания, но вы найдете силы их преодолеть», каждый без труда примеряет это на себя. И чем больше тревоги и стресса, тем сильнее желание увидеть в этом личное предсказание.