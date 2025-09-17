Маршруты автобусов временно изменятся во Втором Иркутске

Маршруты автобусов № 10к, 26, 28 ₽, 31 и 36 В временно изменятся во Втором Иркутске. Новые схемы движения вступят в силу с 6.00 20 сентября до 22.00 21 сентября. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.