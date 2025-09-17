Маршруты автобусов временно изменятся во Втором Иркутске

Маршруты автобусов № 10к, 26, 28 ₽, 31 и 36 В временно изменятся во Втором Иркутске. Новые схемы движения вступят в силу с 6.00 20 сентября до 22.00 21 сентября. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.
По улице Сибирских Партизан на участке от Марии Ульяновой до Шпачека проезд будет закрыт в связи с аварийно-восстановительными работами.
Автобусы № 10к, 28 ₽, 31, 36 при следовании в сторону улицы Новаторов после Мира поедут по Муравьева, Сибирских Партизан.
Также по-другому будут расположены следующие остановки: «Улица Марии Ульяновой» с Марии Ульяновой на Мира на место существующей остановки «Улица Марии Ульяновой» автобусов № 10; «Улица Жукова» с Сибирских Партизан на Мира на место существующей остановки «Улица Мира» автобусов № 10.
Автобусы № 26 в сторону улицы Новаторов после Мира проедут по Шпачека, Ползунова. Остановку «Улица Марии Ульяновой» перенесут на улицу Мира на место остановки «Улица Мира» автобусов № 10.
Напомним, в Иркутске внесли изменения в схему движения автобусов № 12. Меры приняты в связи с проведением плановых земляных работ по реконструкции напорного трубопровода и временным прекращением движения транспорта по улице Иркутской 30-й Дивизии в районе дома на Дальневосточной, 164/5.