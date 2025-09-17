19 сентября в части Ленинского округа Иркутска отключат холодную воду

Отключение холодной воды в Ленинском округе Иркутска 19 сентября 2025 принесет временные неудобства некоторым жителям. Согласно сообщению городской администрации, воды не будет в течение 13 часов, с 9:00 до 22:00.
— Причиной вынужденных неудобств станут плановые ремонтные работы по замене запорной арматуры, — уточнили в пресс-службе администрации.
Под отключение попадают следующие населенные пункты и улицы: поселок Вересовка, улица Металлобаза, 2-й городок и ПМС-45.
