Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

19 сентября в части Ленинского округа Иркутска отключат холодную воду

Воды не будет в поселке Вересовка, на улице Металлобаза, 2-й городок и ПМС-45.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение холодной воды в Ленинском округе Иркутска 19 сентября 2025 принесет временные неудобства некоторым жителям. Согласно сообщению городской администрации, воды не будет в течение 13 часов, с 9:00 до 22:00.

Отключение холодной воды в Ленинском округе Иркутска 19 сентября 2025.

— Причиной вынужденных неудобств станут плановые ремонтные работы по замене запорной арматуры, — уточнили в пресс-службе администрации.

Под отключение попадают следующие населенные пункты и улицы: поселок Вересовка, улица Металлобаза, 2-й городок и ПМС-45.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что на улице Волжской в областном центре снесли аварийный дом.