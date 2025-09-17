С начала года в Москве построили 58 объектов социальной инфраструктуры

Он отметил, что из почти 480 тыс. кв. м примерно 90 — объекты здравоохранения. За восемь месяцев текущего года в Москве также возвели 41 образовательный и 6 спортивных объектов. Социальную инфраструктуру улучшают как в сложившихся районах, так и рядом с новыми жилыми комплексами, чтобы все необходимые объекты были доступны горожанам рядом с домом.