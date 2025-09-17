С начала года в Москве построили 58 объектов социальной инфраструктуры

Социальная инфраструктура Москвы с начала года пополнилась 58 объектами в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Он отметил, что из почти 480 тыс. кв. м примерно 90 — объекты здравоохранения. За восемь месяцев текущего года в Москве также возвели 41 образовательный и 6 спортивных объектов. Социальную инфраструктуру улучшают как в сложившихся районах, так и рядом с новыми жилыми комплексами, чтобы все необходимые объекты были доступны горожанам рядом с домом.
«С начала года девелоперы построили 35 социальных объектов, среди которых 30 зданий для образовательной деятельности, 3 — для спортивной и 2 — для лечебно-оздоровительной. К примеру, в районе Бирюлево Восточное появился новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Площадь пятиэтажного здания составила более 7 тысяч квадратных метров. Здесь предусмотрены залы для групповых занятий и тренажерный зал, общий бассейн длиной 25 метров и административные помещения», — отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.