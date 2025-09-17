Петергоф готовится к осеннему фестивалю фонтанов: как изменится режим работы

«Не работают: Большой каскад — не работает
Также изменения затронут график работы Большого петергофского дворца. В субботу, 21 сентября, дворец можно будет посетить лишь с 10:30 до 12:00, а в воскресенье, 22 сентября, — с 10:30 до 15:30 с длительным перерывом с 12:00 до 14:30. Скорректирован и режим работы Верхнего сада, уточняет «Мойка78».
Напомним, что тематика фестиваля в этом году носит исторический характер. Шоу фонтанов приурочено к 80-летию Великой Победы и будет посвящено героическому возрождению ансамбля из руин после нацистской оккупации.
