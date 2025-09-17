Ричмонд
Петергоф готовится к осеннему фестивалю фонтанов: как изменится режим работы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября, ФедералПресс. Государственный музей-заповедник «Петергоф» объявил о временных изменениях в режиме работы своих объектов в связи с подготовкой и проведением Осеннего фестиваля фонтанов «Петергоф. Возрождение». Мероприятие запланировано на 20 и 21 сентября.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Не работают: Большой каскад — не работает 17—22 сентября, Гроты Большого каскада — не работают 17—22 сентября», — говорится в сообщении.

Также изменения затронут график работы Большого петергофского дворца. В субботу, 21 сентября, дворец можно будет посетить лишь с 10:30 до 12:00, а в воскресенье, 22 сентября, — с 10:30 до 15:30 с длительным перерывом с 12:00 до 14:30. Скорректирован и режим работы Верхнего сада, уточняет «Мойка78».

Напомним, что тематика фестиваля в этом году носит исторический характер. Шоу фонтанов приурочено к 80-летию Великой Победы и будет посвящено героическому возрождению ансамбля из руин после нацистской оккупации.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, как в Ленобласти власти потребовали ликвидировать тысячу домов из-за угрозы фонтанам Петергофа.