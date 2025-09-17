Ричмонд
+17°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Облвласти уточнили, в каких населенных пунктах до конца года появятся новые ФАПы

В следующем году запланирована закупка еще 15 ФАПов.

Источник: Amino/Lummi

До конца года в семи муниципалитетах Калининградской области будет устанлвлено 14 новых фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных.

«В этом году их 14, пока охватили 7 муниципалитетов. Часть пунктов уже в процессе монтажа, другая половина — паромом на пути в регион. В этом году на программу выделили 125,5 млн рублей», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Новые ФАПы появятся в следующих поселках: Березовка, Гвардейское и Надеждино Багратионовского округа, Заречье Гвардейского округа, Дубки и Лесное Неманского округа, Ильинское и Калинино Нестеровского округа, Суворовка, Гаврилово, Кадымка Озерского округа, Рощино и Знаменка Правдинского округа.

В 2026 году облвласти планируют закупить еще 15 фельдшерско-акушерских пунктов.