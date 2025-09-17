В Усть-Куте Иркутской области прошла семейная квест-игра «Добро. Путь»

Семейная квест-игра «Добро. Путь» состоялась в Усть-Куте Иркутской области в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в министерстве по молодежной политике региона.
Участниками мероприятия стали семьи, которым интересна тема волонтерства и совместного времяпрепровождения с пользой. Квест-игра состояла из восьми станций, каждая из которых была посвящена отдельному виду добровольчества. Участники выполняли разные задания: учились сортировать бытовые отходы, узнавали, как готовятся окопные свечи, и знакомились с правилами оказания первой помощи пострадавшим.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.