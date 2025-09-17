Российская разработка поможет повысить безопасность трансплантации сердца

Эти наблюдения показали, что угасание в силе свечения молекул кофермента NADH достаточно точно отражает то, как меняется жизнеспособность клеток и как образуются и расширяются проблемные зоны внутри сердечной ткани, потенциально способные вызвать серьезные нарушения в работе органа. При этом ученые обнаружили, что их методика позволяет выявлять подобные сбои еще до того, как они становятся заметными для уже применяемых в медицине подходов, что повысит безопасность трансплантации сердца.