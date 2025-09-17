Ричмонд
В Губкине Белгородской области начали расчистку реки Осколец

Работы позволят улучшить ее пропускную способность и повысить качество воды.

Расчистка реки Осколец стартовала в городе Губкине Белгородской области по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в администрации Губкинского городского округа.

Работы ведутся на участке, прилегающем к новому общественному пространству «Губкин — Лесопляж». Его выбрали местные жители по итогам открытого общественного голосования. Специалисты проводят расчистку русла от донных отложений, мусора и растительности, что позволит улучшить пропускную способность реки, повысить качество воды и благоустроить прилегающую территорию.

Завершение всех работ на данном участке запланировано до конца октября текущего года. Восстановление реки Осколец будет продолжено. Уже определен следующий этап: в 2026 году планируется расчистка участка от улицы Свердлова вверх по течению.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.