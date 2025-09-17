Защита свердловского вице-губернатора оспорила арест его счетов

Защита вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова пытается оспорить арест его счетов. Напомним, накануне чиновник сам рассказал об этой ситуации во время пресс-конференции, посвященной итогам выборов губернатора Свердловской области. Под арестом оказались счета как самого Олега Чемезова, так и его супруги.
— Нами приняты меры к оспариванию этого определения, — сообщил «КП-Екатеринбург» адвокат Олега Чемезова Михаил Яшин. — Подано заявление об отмене обеспечительных мер.
Напомним, ранее Генпрокуратура подала в Ленинский районный суд Екатеринбурга иск к уральским олигархам Артему Бикову и Алексею Боброву. Ведомство пытается добиться национализации компании «Облкоммунэнерго» (одно из системообразующих предприятий коммунальной энергетики Свердловской области. — Прим.ред.), а также ряда других активов указанных бизнесменов.
Согласно данным из картотеки суда, всего в деле почти 200 сторон, из них 28 ответчиков и 17 истцов. Интересно, что 148 участников процесса помечены как «третье лицо». Их данные скрыты.
— Ни я, ни мои доверители понятия не имеем о том, кто эти лица, — отмечает адвокат. — Видимо, они как-то связаны с компаниями Боброва и Бикова. Но все эти компании никакого отношения к Чемезову не имеют.
По словам защитника, вице-губернатор никак не был связан с Артемом Биковым и Алексеем Бобровым, а в тексте о вице-губернаторе есть лишь один абзац. О том, что он якобы имел отношение к установлению тарифов.
— Но это не так. Тарифы — это региональная энергетическая комиссия, — уточнил адвокат Михаил Яшин.
Предварительное судебное заседание по иску об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества пройдет 22 сентября в Ленинском районном суде Екатеринбурга.