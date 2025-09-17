В вечерний час пик на «Площади Ленина» временно ограничат вход в один из вестибюлей

На период ограничений для прохода будет доступен второй вестибюль станции. Пассажирам советуют заранее планировать маршрут.
В пятницу, 19 сентября, с 17:00 до 19:00 вход в первый вестибюль станции метро «Площадь Ленина» будет закрыт из-за капитального ремонта эскалатора. Об этом сообщили в пресс-службе Комтранса Петербурга.
На период ограничений для прохода будет доступен второй вестибюль станции. Пассажирам советуют заранее планировать маршрут.
Уточняется, что при необходимости время ограничения могут скорректировать в зависимости от пассажиропотока.