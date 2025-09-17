Виталий Хоценко рассказал о новом этапе программы «ПРОдвижение ГЕРОЕВ»

Как сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко, сейчас проект вышел на новый уровень — победители приступили к изучению образовательных модулей. В программе — основы государственного и муниципального управления, стратегическое планирование, проектная деятельность. Занятия ведут педагоги Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского. Образовательную программу вуз реализует при активной поддержке региональных властей.