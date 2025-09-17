Новосибирцы столкнулись с массовыми сбоями интернета 17 сентября 2025

Сервис Downdetector зафиксировал 589 неисправностей за сутки 17 сентября, из которых около 60 произошли в последний час наблюдений. Пользователи сообщали о проблемах с отправкой сообщений в Telegram, загрузкой медиафайлов и доступом к банковским приложениям. Сбои затронули как частных пользователей, так и тех, кто использует интернет для работы. Причины инцидента устанавливаются, операторы связи работают над восстановлением стабильной работы сетей.