Новосибирцы столкнулись с массовыми сбоями интернета 17 сентября 2025

Пользователи жаловались на проблемы с банковскими приложениями, соцсетями и мессенджерами.

Источник: Om1 Новосибирск

17 сентября 2025 года жители Новосибирска столкнулись с масштабными сбоями в работе интернета, затронувшими как мобильные, так и проводные сети, что привело к нарушениям в работе банковских приложений, социальных сетей и мессенджеров. Источник информации — данные сервиса Downdetector и жалобы пользователей в социальных сетях и мессенджерах.

Сервис Downdetector зафиксировал 589 неисправностей за сутки 17 сентября, из которых около 60 произошли в последний час наблюдений. Пользователи сообщали о проблемах с отправкой сообщений в Telegram, загрузкой медиафайлов и доступом к банковским приложениям. Сбои затронули как частных пользователей, так и тех, кто использует интернет для работы. Причины инцидента устанавливаются, операторы связи работают над восстановлением стабильной работы сетей.