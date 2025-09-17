Когда школьников могут перевести на удаленку из-за ОРВИ, рассказали красноярцам

В красноярском краевом управлении Роспотребнадзора рассказали, что перевод школьников на удаленку теперь уже стал обыденной практикой. Ежегодно часть школ всех учеников или только часть классов переводят на дистант, чтобы остановить распространение инфекций.
Соответственно, как и в прошлые учебные годы, при отсутствии более 20% учащихся в классе или школе по причине заболевания ОРВИ руководитель образовательного учреждения принимает решение о переводе учащихся на дистанционный формат обучения, — уточняют в ведомстве.
Напомним, Роспотребнадзор сообщает, что за последнюю неделю ОРВИ заболели 16 642 жителя региона, из них 8 408 детей. При этом заболеваемость растет, главным образом, за счет жителей Красноярска.
В связи с этим управление даже направило в мэрию предложение о досрочном включении отопления в домах.