Ричмонд
+17°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе изменится расписание электричек

На перегонах в Черниковке и в Иглино идёт ремонт.

Источник: Башинформ

На перегонах Шакша — Черниковка и Тавтиманово — Иглино на следующей неделе запланирован ремонт, в связи с чем изменится график движения электричек, предупредили в БППК.

23 сентября поезд № 6412 Дёма — Улу-Теляк отправится со станции Дёма на 12 мин. позже действующего расписания — в 13.37, и прибудет на станцию назначения в 15.30.

27 сентября № 6402 Дёма — Аша отправится на 35 мин. раньше — в 04.49 и прибудет в 07.07.

Поезд № 6404 Дёма — Улу-Теляк на участке Шакша — Улу-Теляк проследует на 38 мин. позже расписания: Дёма (отпр. 07.43) — Шакша (приб. 08.27, отпр. 09.06) — Аша (приб. 10.17);

№ 7404 Приютово — Тавтиманово на участке Шакша — Тавтиманово проследует на 25 мин. позже действующего расписания: Приютово (отпр. 08.31) — Шакша (приб. 13.02, отпр. 13.28) — Тавтиманово (приб. 14.07).

Актуальную информацию о расписании движения поездов можно уточнять в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».