Краснодару 232 года. Подробная программа мероприятий на День города

В 2025 году исполняется 232 года со дня основания Краснодара. К этой дате в кубанской столице пройдут различные мероприятия — гастрофестиваль, молодежный спортивно-творческий фестиваль «45-я параллель», концерты в парках и скверах, экскурсии и различные соревнования. Подробная программа — в нашей афише.
Открытие событийной площадки.
Как рассказал глава города Евгений Наумов, празднование пройдет без излишеств и салютов, но с характерными для кубанской столицы душевностью и гостеприимством.
Уже с 20 сентября в разных районах города будут проходить спортивные события, концерты и творческие вечера. Долгожданным событием станет открытие событийной площадки на улице Обрывной, где для гостей бесплатно выступит артист Niletto.
Ежедневно с 22 по 28 сентября на центральной улице Краснодара, Красной, — от Главной городской до Казачьей площади (напротив ЗСК) будет работать интерактивный исторический маршрут. На восьми точках запланированы театрализованные и музыкальные выступления, подсветка исторических зданий. Также 27 сентября жители и гости города смогут отправиться на бесплатные экскурсии от Туристско-информационного центра Краснодара по маршрутам «Купеческая улица Красная», «Из Екатеринодара в Краснодар» и «Генеральская сестра улицы Красной».
Танцевальные вечера и концерты.
20 сентября:
С 9:00 до 18:00 — турнир по пляжному волейболу на Кубок главы администрации Западного округа, Рождественский парк;
С 9:00 до 13:00 — турнир по шахматам на Кубок главы администрации Западного округа, Платановый бульвар;
В 10:00 начнется концерт музыкальных коллективов и выставка рисунков, сквер им. 75-летия Великой Победы, х. Ленина, ул. Пластунская;
Также в 10:00 — начало концерта «Город мечты», Центр культурного развития «Карасунский», ст. Старокорсунская;
В 12:00 проведут концерт творческих коллективов и исполнителей Краснодара, парк «Городской Сад». В это же вреемя в поселке Лорис пройдет праздничное мероприятие в местном Центре культуры и досуга.
В 16:00 — танцевальный вечер отдыха для людей старшего возраста, парк «Городской Сад». В это же время в парке им. 30-летия Победы — концерт творческих коллективов и исполнителей Краснодара.
В 18:00 — праздничное мероприятие, посвященное Дню станицы Елизаветинской, Сельский Дом культуры и спорта ст. Елизаветинской.
21 сентября.
С 16:00 — танцевальный вечер отдыха для людей старшего возраста, парк «Городской Сад». В это же время — концерт творческих коллективов и исполнителей Краснодара, парк им. 30-летия Победы;
С 17:00 — концерт творческих коллективов и исполнителей Краснодара, парк «Солнечный Остров»;
С 18:00 — концерт ансамбля «Маэстро» Краснодарской филармонии им. Г. Ф. Пономаренко, парк «Городской Сад».
Всероссийская ярмарка.
С 10:00 до 23:00 24, 25 и 26 сентября на Пушкинской площади будет проходить Всероссийская ярмарка. В ней примут участие 40 предпринимателей и мастеров народных промыслов из Алтайского края, Республик Татарстан и Башкортостан. Для любителей кулинарного творчества будут организованы мастер-классы от шеф-поваров и дегустация приготовленных блюд.
Для детей предусмотрена площадка с аттракционами и конкурсами. Финальные дни ярмарки пройдут непосредственно в День города — 27 и 28 сентября. На главной сцене Пушкинской площади в последнюю субботу сентября выступят музыкальные коллективы и диджеи.
Фестиваль и кино.
26 сентября.
В течение дня — гастрономический фестиваль «Гриль! Рест! Фест!», событийная площадка, ул. Обрывная, 137;
С 10:00 — фестиваль спорта «Краснодар — территория спорта», парк у стадиона «Кубань»;
С 17:00 — праздничное мероприятие ко Дню города (концертная программа, мастер-классы), сквер «Фестивальный»;
С 17:00 — праздничное мероприятие, посвященное Дню пос. Лазурного, Центр творчества и досуга пос. Лазурного;
С 18:00 — праздничный концерт «С днем рождения, любимый город!», Центр творчества и досуга пос. Лазурного;
С 19:30 — проект «Кино нашего двора» (фильм «Мой любимый чемпион»), ул. им. Генерала Трошева, 33.
Турниры и чемпионаты, концерты.
27 сентября.
В течение дня — гастрономический фестиваль «Гриль! Рест! Фест!», событийная площадка, ул. Обрывная, 137;
В 10:00, 13:00, 14:00, 18:00 — концерты творческих коллективов и исполнителей Краснодара, парк «Городской Сад»;
В 11:00, 13:00, 17:00, 18:00 — концерты творческих коллективов и исполнителей Краснодара, парк им. 30-летия Победы;
В 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00 — концерты творческих коллективов и исполнителей города, парк «Солнечный Остров»;
С 10:00 — бесплатные экскурсии от Туристско-информационного центра Краснодара по маршрутам «Купеческая улица Красная», «Из Екатеринодара в Краснодар» и «Генеральская сестра улицы Красной». Необходима предварительная запись по тел. 8−861−218−97−77;
С 10:00 — фестиваль боевых искусств Прикубанского округа совместно с клубом тайского бокса «Варяг», сквер «Фестивальный»;
С 11:00 — праздничная программа национальных культур «Хоровод дружбы», парк «Чистяковская Роща»;
С 11:00 — турнир по пляжному волейболу среди смешанных команд «ЮМР-ЛАЙТ», Рождественский парк. Подать заявку на участие в турнире можно на цифровой платформе «Мой спорт»;
С 12:00 — чемпионат по пляжному волейболу среди мужских и женских команд серии «Солнечный Остров», парк «Солнечный Остров». Подать заявку на участие в турнире можно по ссылке;
С 12:30 — турнир по футболу на Кубок главы Краснодара, стадион «Динамо»;
С 13:00 — акция для детей «Раскрась Краснодар» от Туристско-информационного центра, ул. Коммунаров, 58 Г. Необходима предварительная запись по тел. 8−861−218−97−77;
С 15:00 — торжественное мероприятие ко Дню города, Платановый бульвар;
С 16:00 — праздничное мероприятие, посвященное Дню х. Копанского, Дом культуры х. Копанского;
С 16:00 — танцевальный вечер отдыха для людей старшего возраста, парк «Городской Сад»;
С 16:00 до 22:00 — молодежный спортивно-творческий фестиваль «45-я параллель», Дворец спорта «Олимп» и прилегающая территория;
С 16:00 — праздничный концерт творческих коллективов КМТО «Премьера», площадь у здания Дворца искусств «Премьера»;
С 17:00 — литературный вечер «Комната отдыха», ул. им. Чапаева;
С 20:00 — концерт певца Niletto в рамках фестиваля «Гриль! Рест! Фест!», событийная площадка, ул. Обрывная, 137.
28 сентября.
В течение дня — гастрономический фестиваль «Гриль! Рест! Фест!», событийная площадка, ул. Обрывная, 137;
В 11:00 — турнир по пляжному волейболу среди смешанных команд «ЮМР-ЛАЙТ», Рождественский парк. Подать заявку на участие в турнире можно на цифровой платформе «Мой спорт»;
В 12:00 — чемпионат по пляжному волейболу среди мужских и женских команд серии «Солнечный Остров», парк «Солнечный Остров». Подать заявку на участие в турнире можно по ссылке;
В 12:00 — праздничная программа ко Дню города (мастер-классы, экскурсии, выступление творческих коллективов), Исторический парк «Моя страна — моя история»;
В 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 18:00 — концерты творческих коллективов и исполнителей Краснодара, парк «Городской Сад»;
В 12:00, 13:30, 15:30, 17:00 — концерты творческих коллективов и исполнителей города, парк «Солнечный Остров»;
В 14:00, 16:00, 17:00 — концерты творческих коллективов и исполнителей города, парк им. 30-летия Победы;
В 10:00 — городской турнир по баскетболу, сквер Дружбы народов. Подать заявку на участие можно по ссылке;
В 10:00 — фестиваль спортивной общественности Краснодара, стадион «Труд». Подать заявку на участие можно по ссылке;
В 10:00, 11:00 и 16:00 — мастер-классы и показательные выступления спортсменов по ашихара-каратэ, Николаевский бульвар, сквер Пограничников, площадка по месту жительства на ул. Новой, 46 в ст. Елизаветинской;
С 16:00 — танцевальный вечер отдыха для людей старшего возраста, парк «Городской Сад»;
С 16:00 — концерт творческих коллективов, парк «Чистяковская Роща»;
С 16:00 — выставка оружия Древней Руси, парк «Городской сад».