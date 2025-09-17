Краснодару 232 года. Подробная программа мероприятий на День города

Ежедневно с 22 по 28 сентября на центральной улице Краснодара, Красной, — от Главной городской до Казачьей площади (напротив ЗСК) будет работать интерактивный исторический маршрут. На восьми точках запланированы театрализованные и музыкальные выступления, подсветка исторических зданий. Также 27 сентября жители и гости города смогут отправиться на бесплатные экскурсии от Туристско-информационного центра Краснодара по маршрутам «Купеческая улица Красная», «Из Екатеринодара в Краснодар» и «Генеральская сестра улицы Красной».